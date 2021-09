Campagna vaccinale: oggi oltre 10mila dosi in Piemonte

ALESSANDRIA -Sono 10.669 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.00). A 6.662 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.655 i 12-15enni, 3.269 i 16-29enni,1.738 i trentenni, 1.555 i quarantenni, 1.093 i cinquantenni, 441 i sessantenni, 192 i settantenni, 133 gli estremamente vulnerabili e 66 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.691.215 dosi, di cui 2.595.129 come seconde, corrispondenti all’87,7% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte.

2.566 Tamponi gratuiti in questa settimana

Nella settimana dal 6 al 12 settembre, sono 2.566 i tamponi eseguiti nell’ambito del progetto “Ripartenza sicura”, che fino al 19 settembre offre la possibilità per gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale di sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido in uno degli hot spot indicati nell’elenco disponibile sul sito regionale.

Di questi 2.566, 507 sono stati effettuati nella città di Torino, 698 in provincia di Torino, 154 nell’Alessandrino, 97 nell’Astigiano, 277 nel Biellese, 273 nel Cuneese, 407 nel Novarese, 29 nel Verbano-Cusio-Ossola e 124 nel Vercellese.