Il paradiso? Tre amici raccontano come trovarlo nel nuovo film sul Monferrato

TERRUGGIA - Una prima visione in piazza, all’aria aperta, per il docufilm Paradis-e, una produzione di La Blues realizzata dai registi Luca Percivalle e Francesco Cusanno in collaborazione con il musicista Flavio Giacchero.

Tre amici si perdono nel Monferrato per ritrovare sé stessi. Arrivano fino a Crea Il progetto si chiama Paradis-e

Il progetto è un viaggio alla (ri)scoperta del Monferrato fino al Santuario di Crea per trovare il proprio paradiso perduto, dopo il dramma del lockdown 2020. A realizzarlo sono stati i tre compagni che in un cammino di tre giorni attraverso le colline del territorio hanno raccolto una serie di riprese confluite poi in un unico lavoro della durata di 50 minuti. Presentato al festival Itaca 2020, il film è stato proiettato per la prima volta ieri sera in Piazza Vittorio Emanuele III a Terruggia, in occasione della rassegna Golosaria.

Ad introdurre la visione uno spettacolo di circa 30 minuti raccontato e suonato dai tre artisti che «ha lo scopo di introdurre, come un prequel, il pubblico al viaggio presentato nel film», come ha spiegato Francesco Cusanno.

Paradis-e è stato realizzato grazie al contributo dell’associazione culturale “La Confraternita degli stolti” e soprattutto grazie a sostenitori esterni, attraverso un crowdfunding, ovvero una raccolta fondi online aperta a tutti.