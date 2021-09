Il santo di oggi, 13 settembre, è San Maurilio di Angers, nato a Milano nel 365 dopo cristo e morto ad Angers, in Francia, dove fu vescovo, il 13 settembre 453. In Francia, Maurilio ci finisce perché affascinato dalla fama di Martino di Tours. Ordinato sacerdote proprio da Martino, gli viene affidato il compito di diffondere il cristianesimo nelle campagne della Francia. La sua attività di apostolo riscuote un crescente successo fino a quando le persone provenienti da Angers gli propongono di diventare il loro vescovo. E così fu: Maurilio resse l'incarico per circa trent'anni.

Cosa resta del santo

I suoi resti sono andati quasi interamente perduti - come spiega Luigi Luzi nel suo libro - in seguito alla demolizione della chiesa a lui dedicata e nella quale erano stati depositati i suoi resti mortali. Alcune sue reliquie sono ancora oggi venerate nella cattedrale di Angers.