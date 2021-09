Scomparso da oltre 40 ore, ricerche in atto

CARROSIO - Ancora nessuna traccia di Angelo Casarini, il pensionato di 79 anni misteriosamente scomparso da Carrosio, il paese della val Lemme dove risiede. Di lui non si hanno più notizie da sabato.

Le sue ricerche sono iniziate sin dalla serata di sabato con l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri, donne e uomini della protezione civile, volontari dell’associazione antincendi boschivi e del paese capeggiati dal sindaco Valerio Cassano.

Gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata di ieri, domenica, con l’intervento di un elicottero che ha sorvolato la zona della pineta dove era stata segnalata la presenza di una persona i cui abiti potevano corrispondere a quelli con cui Angelo Casarini è stato visto uscire dalla sua abitazione di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Carrosio. Indossava abiti color beige con camicia, pantaloni, maglione e giubbotto. Portava con sé, appesa al braccio, una busta bordeaux. Angelo Casarini è un finanziere in pensione, affetto da demenza senile.

Le sue ricerche nei boschi della val Lemme sono riprese stamane alle prime luci dell’alba, ma, al momento, nessuna traccia dell’uomo disperso ormai poco più di 40 ore.