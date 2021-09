Il Comune commemora la Divisione Acqui

ACQUI TERME - L'assessore alla Cultura Cinzia Montelli, in rappresentanza del Comune di Acqui Terme, parteciperà alle commemorazioni per il 78° anniversario dell’Eccidio della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù. La cerimonia si terrà a Verona, presso il Monumento Nazionale sito in Circonvallazione Oriani, venerdì 17.

«Al termine della commemorazione, alle 11.30 nella Sala Arazzi del Comune di Verona, sarà consegnato un riconoscimento a una rappresentanza di reduci proposto dal sindaco del Comune di Acqui Terme in occasione della 54° edizione del Premio Acqui Storia dedicato alla Memoria della Divisione Acqui. Saranno presenti i componenti la Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui» spiegano da Palazzo Levi.

«È importante coltivare il dovere della memoria – aggiunge l'assessore alla Cultura, Cinzia Montelli – Si tratta di un impegno che tutti dobbiamo assumerci, ricordando ogni giorno il nostro tragico passato al fine di ripudiare la cultura della guerra e dell'odio e insegnare alle nuove generazioni il senso di responsabilità per la costruzione della pace e del bene comune».