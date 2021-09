Nuovi mezzi per la Protezione civile di Castelnuovo

CASTELNUOVO BORMIDA - Nei giorni scorsi prove hanno avuto luogo le prove tecniche per la Protezione civile di Castelnuovo Bormida. I volontari locali hanno infatti messo in funzione la nuova Moto-pompa Idrovora da poco in dotazione dell’ente, studiandone il funzionamento e testando le sue potenzialità. «Sarà utilissima in caso di alluvioni, allagamenti o perdite alla rete idrica» informano gli operatori.