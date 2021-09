Ponzone: in arrivo 52 nuovi contenitori dei rifiuti

PONZONE - Rivoluzione ecologica a Ponzone. Il Comune ha informato che, in via sperimentale, Econet, l’azienda che cura il ritiro dei rifiuti urbani, posizionerà, tra settembre ed ottobre, 52 nuovi contenitori per la raccolta differenziata. L’iniziativa porterà alla sostituzione dei vecchi bidoni e ad «uniformare le aree di raccolta in posizioni strategiche e provvisorie per consentire l’accesso all’autocarro di grandi dimensioni idoneo alla svuotamento».

Disagi quindi per i cittadini sparsi nelle plaghe delle tante frazioni ponzonesi che, visti sparire i ‘propri’ contenitori, saranno costretti a raggiungere le aree ecologiche maggiori. Ma dove verranno posizionati questi bidoni (che sono numericamente la metà di quelli attualmente allocati)? Al momento nessuno lo sa.