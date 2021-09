Agevolazioni Tari: le richieste entro giovedì 30

CASALE - Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione della Tari. Le utenze domestiche e non domestiche che vorranno usufruire degli aiuti previsti sulla tassa rifiuti dovranno compilare e inviare gli appositi modelli entro giovedì 30 settembre.

Per le utenze domestiche è confermata l’agevolazione del 25 per cento della Tari in base a determinate fasce di reddito del nucleo familiare: chi non avesse usufruito delle agevolazioni nell’anno 2020 potrà presentare richiesta su apposita modulistica entro fine settembre.

I contribuenti che hanno avuto la riduzione del 25 per cento sull’ultima tassa rifiuti, invece, riceveranno l’F24 per il pagamento della Tari 2021 con l’agevolazione già inclusa. Nel caso in cui, però, la situazione reddituale fosse variata nel corso dell’anno scorso, si dovrà comunicare la modifica compilando l’apposito modello presente alla pagina del sito del Comune nella sezione Modulistica per agevolazione TARI 2021 – Reddito, in questo modo non si incorrerà nelle sanzioni previste.

Oltre a questa agevolazione è previsto un nuovo aiuto: un ulteriore sconto sulla Tari per chi ha un Isee non superiore a 21.201,19 euro oppure ha avuto una perdita pari almeno al 30 per cento del reddito familiare per l’anno 2020 rispetto all’anno 2019 a causa del Covid (perdita del lavoro, attivazione di ammortizzatori sociali, chiusura o limitazione della propria attività professionale, commerciale, produttiva o artigianale, impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali o saltuarie o intermittenti). Per chi rientrerà in questa agevolazione si avrà una riduzione della tassa rifiuti fino al 40 per cento del tributo dovuto.

Utenze non domestiche

Per l’anno d’imposta 2021 anche per le utenze non domestiche che hanno obbligatoriamente dovuto chiudere o limitare la propria attività è prevista una riduzione del tributo. Gli sconti sulla Tari sono pari al 100 per cento per i periodi di chiusura e al 75 per cento per i periodi di limitazione delle attività.

Per quanto riguarda i dehors, sia temporanei sia permanenti, la riduzione è invece pari al 100 per cento dell’imposta dovuta. Anche per accedere a questa agevolazione è necessario presentare apposita domanda.

Domande e riconsegna

Tutti i modelli di domande di agevolazione sono disponibili nella pagina dedicata del sito del Comune e dovranno essere riconsegnate entro e non oltre il 30 settembre tramite raccomandata AR, e-mail tributi@comune.casale-monferrato.al.it Pec tributi@pec.comune.casalemonferrato.al.it oppure, solo e unicamente per chi non ha la possibilità di utilizzare la mail, all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16.30, completi della documentazione richiesta.

Casale Monferrato, 14 settembre 2021