Dal 21 settembre 'Tagliamo per bene' i capelli

TORTONA - Prenderà il via ufficialmente il prossimo 21 settembre, il progetto “Tagliamo per bene”, proposto al consiglio comunale e approvato all’unanimità: l’iniziativa, che prevede la raccolta di capelli per la realizzazione di parrucche per le pazienti oncologiche, è promossa dalla sezione cittadina di Azzurro Donna, il gruppo femminile di Forza Italia, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Volontariato ed è stata presentata lunedì scorso agli operatori del settore.

I parrucchieri di Tortona hanno aderito con entusiasmo, offrendo la possibilità del taglio gratuito a tutte le donne che decideranno di donare i capelli, quando di lunghezza adeguata. Le terapie oncologiche impiegate per la cura del cancro, infatti, oltre a uccidere le cellule tumorali, producono effetti secondari su pelle, unghie e capelli. In particolare l’alopecia da trattamenti antitumorali è una delle condizioni che più compromette la qualità della vita del paziente, per la sua forte ricaduta psicologica e relazionale. Il benessere, il ritorno al lavoro, la socialità del malato dipendono anche dalla parrucca, che non può essere considerata un accessorio frivolo e superfluo, ma un vero e proprio presidio sanitario.

Esso comporta un costo non sempre sostenibile per la persona malata. Il prezzo oscilla tra i 400 euro (sintetica) e i 2.000 euro (capelli veri). Il benessere psico-fisico del paziente è importante anche per il successo delle cure. L’iniziativa durerà fino al 21 giugno 2022, in tutti gli esercizi che espongono la locandina del progetto. I parrucchieri che non hanno ancora avuto modo di aderire ma intendono farlo, possono contattare direttamente l’ufficio della Consulta delle Associazione del Volontariato del Comune (0131-864208); l’elenco degli esercizi aderenti sarà costantemente aggiornato sul sito web www.comune.tortona.al.it.

Di seguito l’elenco delle attività aderenti:

- Loredana Agostini;

- Gisella Bisio;

- Claudia Bossoletti;

- Crazy Hair Parrucchieri di Alex Mazzocca;

- New Look di Pamela Ceva

- Michela Delton;

- Angelo Giordano;

- Hair Mo.Da. Di Molfetta Damiana e D’Agostino Monica;

- Hair Salon di Urbanska Magdalena Gabriela;

- Simona Merlo;

- Maria Grazia Pastorello;

- Pi.Gi. di Usala Giada e Maglione Piera;

- Sonia Cadoni Hair Design.

Non solo: “Tagliamo per bene” partecipa alla “Giornata del Dono – Dono Day 2021” dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), iniziativa per promuovere il concetto e le attività del “donare”, che si celebra ogni anno il 4 ottobre, giorno di San Francesco. Quest’anno l’Anci ha indetto anche un contest “Giro dell’Italia che dona: #donaremidona” riservato alle iniziative dei Comuni che potranno essere votate sul sito giornodeldono.org dal 15 settembre al 4 ottobre. Le iniziative più votate saranno premiate nel corso di un evento nazionale.