Il santo di oggi, 15 settembre, è Santa Caterina da Genova

Il santo di oggi, 15 settembre, è Caterina da Genova. Caterina Fieschi, nata il 5 aprile 1447 e morta il 15 settembre 1510, è stata un membro importante di una prestigiosa famiglia genovese. Il suo casato - come spiega Luigi Luzi nel suo libro - ha dato alla città ligure diversi dogi ma soprattutto molti componenti del clero a partire dai papi Innocenzo IV e Adriano V fino ai 93 cardinali e agli oltre 300 vescovi.

La vita

All'età di 16 anni, il 13 gennaio 1463, Caterina sposa Giuliano Adorno ponendo così fine alla lunga lotta tra le due famiglie per il predominio sulla città. Un matrimonio politico dal quale non nacquero figli e che venne stravolto il 24 marzo 1473, quando Caterina venne colta da una visione mistica che la spinse distante dalla mondanità e dai fasti della vita che aveva condotto fino a quel punto. Alla sua conversione religiosa seguì anche quella del marito. La coppia cambiò radicalmente vita cercando una dimora più modesta - che trovarono nei pressi dell'ospedale di Pammatone - e "consegnando" Giuliano al terzo ordine francescano. Della sua conversione, Caterina, lasciò testimonianza in due scritti: il 'Dialogo spirituale' e 'Trattato del purgatorio'.

La vita spirituale della santa si trasformò in missione: Caterina mise a disposizione la sua vita al servizio dei più poveri e degli ammalati. Fatto raro per le donne dell'epoca, fu nominata direttrice dell'ospedale. Un fatto che ispirò rinnovamento anche nella Chiesa dell'epoca. Ettore Vernazza, uno dei suoi più stretti discepoli, realizzò a Genova il "Ridotto", il primo ricovero per malati incurabili.

La morte

Caterina muore il 15 settembre 1510 dopo una lunga e dolorosa malattia. Le sue ultime parole sono le medesime che Gesù pronunciò sulla croce: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito". Le sue spoglie vennero sepolte a Genova nella chiesa della Santissima Annunziata di Portoria, oggi più nota come chiesa di Santa Caterina da Genova.

Icona d'amore

Per la sua devozione verso i sofferenti e gli ultimi, Caterina viene canonizzata nel 1737 da Papa Clemente XII. Pio XII la proclama patrona degli ospedali italiani.