Lavori di pulizia e asfaltatura sulle strade di Ponzone

PONZONE - Dalla prossima settimana, a partire da lunedì 20, nel comune di Ponzone prenderanno il via i lavori di pulizia e asfaltatura di alcune strade comunali. "Le strade non saranno chiuse alla circolazione - comunicano dal Municipio - ma nei tratti interessati dal cantiere mobile si potranno riscontrare periodi di attesa. Per tanto si consiglia, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi".

Queste le strade interessati dai lavori: strada comunale per la frazione di Toleto, strada comunale delle Volte, strada per Fondoferle, strada comunale Fogli-Pianlago-Chiappino.

Da martedì 21 e fino a conclusione dei lavori, invece, la strada comunale per Caldasio (unicamente nei pressi del cimitero) sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia per "la realizzazione della platea su micropali".