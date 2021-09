Quartiere Cristo: la nuova sede dei commercianti

ALESSANDRIA - "Il Cristo è sempre stato un modello positivo, l'ho sempre detto e lo ribadisco in un'occasione così importante. C'è grande voglia di fare, qui si va ben oltre la semplice 'lista della spesa' da presentare all'amministrazione comunale. Impegno e concretezza sono le caratteristiche di quella che a tutti gli effetti una città nella città".

Parole di Gianfranco Cuttica, primo cittadino di Alessandria, a margine dell'inaugurazione della nuova sede dei commercianti, avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 14 settembre. All'evento, al quale hanno partecipato diversi esponenti della Giunta e molti consiglieri comunali, si è parlato anche delle necessità più urgenti che riguardano il quartiere, a partire dalle istanze dei cittadini.

QUARTIERE CRISTO: PROGETTI E IDEE

Nello specifico, i punti trattati sono stati i seguenti:

Inaugurazione sede Attività e Commercio

Comunicazione istanze per un quartiere più vivibile

Presentazione eventi Cristo e sobborghi

Avvio campagna 'Una città più pulita è una città sana'

Animazione e giochi per i più piccoli presso area "Falcone e Borsellino"

La nuova sede di Attività e Commercio (e della Commissione Sud) si trova in via Parri al civico 8, nei locali che una volta ospitavano l'ex Circoscrizione Sud.

I commercianti si occuperanno anche della gestione del vicino parco giochi, rinnovato e monitorato da telecamere, per soddisfare tutte le esigenze in materia di sicurezza.

LE PROSSIME INIZIATIVE

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, invece, da segnare in agenda c'è il ritorno del Mercatino dell'Antiquariato (sabato 18), Svuota la Cantina, una settimana più tardi, e la Festa del Cristo, in calendario dal 3 al 10 ottobre.

Capitolo viabilità: i cittadini hanno chiesto interventi nella zona tra corso Carlo Marx e via Bonardi, ma anche nel tratto tra via Scazzola e via Parini. Problemi di 'vecchia data', sui quali ora si spera di poter intervenire in maniera concreta.