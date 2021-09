Segnale d'allarme: Elio Germano scende tra il pubblico ma è solo realtà virtuale

GAVI — Un’esperienza eccezionale attende coloro che venerdì 17 settembre saranno al Civico di Gavi per “Segnale d’allarme - La mia battaglia”, lo spettacolo con Elio Germano: l’attore infatti sarà presente in teatro solo come immagine virtuale, percettibile esclusivamente con le cuffie e i visori che saranno distribuiti al pubblico.

In "Segnale d'allarme", con la realtà virtuale, l’attore si cimenterà in un monologo serrato che si trasformerà presto un crescendo di slogan politici sul senso di comunità, sulla meritocrazia, sulla sicurezza e, più avanti, sulla xenofobia e la purezza della razza. Con appelli appassionanti e affondi lirici deliranti, il comico trascinerà l’uditorio in un crescendo fino a condurlo a una terribile conseguenza finale. Una manipolazione del pubblico che porta con sé lo spettro di un pericoloso assolutismo.

Un tema importante nel quale il testo di Elio Germano e Chiara Lagani trascina con intelligenza. Chi indossa il visore si ritrova nel bel mezzo della platea, seduto tra gli altri, a tifare per questo o quel concetto, a partecipare attivamente al dibattito, in un gioco che va oltre il concetto di teatro.

Chi è Elio Germano

Elio Germano ha bisogno di poche presentazioni. Quarant’anni, esordisce come attore nel 1993 quando partecipa come protagonista al film “Ci hai rotto papà”. Poi lavora in “Il cielo in una stanza”, “Concorrenza sleale”, “Che ne sarà di noi”, “Romanzo Criminale”, “Io e Napoleone”. Nel frattempo raggiunge la notorietà prendendo parte alla fiction “Un medico in famiglia” e interpretando Manfredi Borsellino nella miniserie “Paolo Borsellino” accanto a Giorgio Tirabassi. Diventa presto un attore affermato, nel 2007 vince il primo David di Donatello come miglior attore protagonista nel film “Mio fratello è figlio unico”.

La rappresentazione inizierà alle 21.00. Consigliata la prenotazione (cell. 345 0604219). Necessario esibire green pass.