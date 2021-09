IL SINGOLO - "Vietato abbandonare i sogni" è il titolo del nuovo singolo del cantautore alessandrino Stona. Il testo e la musica sono di Stona, il brano è prodotto da Guido Guglielminetti, storico produttore e bassista di Francesco De Gregori. Oltre a Stona (voce, programmazioni, sinth bass) il brano è impreziosito dalla presenza dello stesso Guido Guglielminetti (programmazioni, tastiere, chitarre), dal pianoforte di Carlo Gaudiello (Francesco De Gregori, Malika Ayane, Ron) e dalla chitarra elettrica di Fabrizio Naniz Barale (Ivano Fossati). Il video è stato realizzato insieme al team di Gaston Studio. "Le nostre esistenze sono fatte di speranze, obbiettivi e soprattutto sogni: anche i più incredibili non devono mai farci sentire incompresi o sottovalutati; è proprio dai sogni più potenti che sono spesso nate grandi cose ed è per questo che comunque, piccoli o grandi che siano, non devono mai essere abbandonati perché senza di loro le nostre vite non sarebbero niente" spiega Massimo Bertinieri, che a giugno ha pubblicato su tutte le piattaforme digitali l'ep "Buona speranza". "Vietato abbandonare i sogni" è il secondo estratto dall'ep.