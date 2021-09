Acquese: scendono a 8 i Comuni con positività

ACQUI TERME - Scende a 8 il numero dei Comuni dell'Acquese in cui si registrano positività al Covid (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i Comuni sul confine Ovadese e quelli già in provincia di Asti). In base a quanto comunicato dall'Unità di crisi in tutto il territorio sarebbero poco più di una trentina i casi accertati, di cui circa una quindicina solo ad Acqui Terme. Il dato complessivo sarebbe quindi tra i più bassi mai registrati da inizio 2021 (a metà giugno su soli 6 Comuni erano distribuiti poco più di una ventina di contagi)

Così nei paesi: lieve aumento dei contagi a Cassine, dove negli ultimi giorni i positivi al test sarebbero saliti a 6. A Rivalta Bormda, invece, i domiciliati in isolamento sarebbero 5. Negli altri cinque comuni, ovvero Gamalero, Sezzadio, Melazzo, Morsasco e Visone, il numero dei positivi resta al di sotto delle due unità.