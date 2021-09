Calicentro, fumetti e non solo. Il programma del weekend

CASALE – La 60esima edizione della Festa del Vino si prepara a entrare nel vivo, con eventi che coinvolgeranno tutta Casale e con la kermesse più attesa di #Seguilicalice, ovvero Calicentro, erede del tradizionale evento che prima del Covid si svolgeva al Mercato Pavia.

Il maniero si prepara quindi ad ospitare per sei giorni (17,18,19 e 24,25,26) le eccellenze enogastronomiche delle pro loco e delle cantine monferrine e 10mila coperti in due fine settimana. Le prenotazioni sono già aperte sul portale.

La Festa del Vino incontra il fumetto

Ma non finisce qui: perché in contemporanea si svolgerà, domani, sabato e domenica, l’edizione speciale di Casale Comics&Games dedicata al binomio vino-fumetti intitolata ‘Barbatelling’. Due mostre, Bottiglie d’autore, collezione di vini ed etichette dei più grandi fumettisti italiani, in collaborazione con VinComics, e Storie di grignolino in grignolino, in collaborazione con Slow Food Monferrato oltre a incontri e degustazioni commentate dai produttori e da disegnatori in live painting.

Il Centro Doc Paolo Desana, invece, sabato e domenica resterà aperto dalle ore 11.30 alle ore 20 per far conoscere il Centro di Documentazione della Doc, dove sarà possibile ammirare la Graphic Novel dedicata a Paolo Desana e il nuovo video La breve storia della Doc, oltre a fotografie e tavole che introducono alle opere realizzate dai grandi personaggi della storia della vitivinicoltura.

Si parte questa sera

Gli eventi però partono già da questa sera, quando verrà riscoperto un vero gioiellino casalese: l’Oratorio di San Pietro Martire. Il Museo Civico, infatti, proporrà alle ore 21 una visita alla piccola chiesa adiacente quella di San Domenico, che ospita al suo interno pregevoli affreschi della bottega del celebre Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Non è richiesta la prenotazione ma il costo del biglietto è di 2.50€.

In piazza Mazzini

Sabato poi, in piazza Mazzini, sarà presente il mercatino biologico a cura dell’associazione Il Paniere. La stessa piazza sarà poi protagonista domenica quando i produttori vitivinicoli, nell’ambito di CaliCentro, allestiranno una mostra mercato delle proprie eccellenze dalle ore 9 alle ore 19.

Scoprire il museo... in inglese

Sempre sabato, alle ore 17 il Museo Civico proporrà una suggestiva visita guidata in lingua inglese dal titolo Discover the museum of Casale Monferrato: biglietto 2,50 €, prenotazione non richiesta (La stessa visita verrà poi riproposta domenica mattina dalle 11 con le stesse modalità).

Vino e poesia

Mentre a partire dalle ore 17.30 si aprirà nell'androne di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, il simposio di poesia ‘Il verso del vino’. La stessa visita verrà poi riproposta domenica mattina dalle 11 con le stesse modalità. L’evento, a cura della casa editrice Puntoacapo di Alessandria e con la partecipazione dei poeti del Piccolo Festival della Poesia, dei Libri e dei prodotti tipici di Villanova D’Asti, vedrà decantare un repertorio che toccherà in maniera simpatica, ironica e dotta, con citazioni anche famose, il tema del vino.

Si susseguiranno i poeti Luigi Cannone, Daniele Ciacci, Cecilia De Angelis, Sergio Gallo, Marina Massenz, Chiara Olivero, Alessandra Paganardi, Maurizio Paganelli, Alfredo Rienzi, Silvio Raffo, Giancarlo Stoccoro, Alessio Vailati, Andrea Ventura; mentre alle ore 2100 Luigi Balocchi, Paola Casulli, Ivan Fedeli, Mauro Ferrari, Raffaele Floris, Laura Garavaglia, Barbara Herzog, Riccardo Olivieri, Fabio Scotto, Emanuele Spano, Graziella Sidoli, Max Ponte, Andrea laiolo, GianGiacomo della Porta, Valerio Vigliaturo, Antonio Nazzaro.

Domenica di mercatini e negozi aperti

Domenica, invece, per le vie del centro torna il tradizionale mercatino organizzato da Casale C’è in collaborazione con Botteghe Storiche e i negozi resteranno aperti. Mentre bancarelle di hobbisti e ambulanti saranno allestite nel piazzale davanti al Teatro Municipale.

La cucina della memoria

Nel pomeriggio ci sarà un doppio appuntamento in centro: alle ore 16.30 la Comunità Ebraica di vicolo Olper, 44 proporrà la presentazione libraria di ‘La cucina della memoria, Ricette giudaico Monferrine raccolte dai ricettari di famiglia’. Ne parla Adriana Ottolenghi con assaggi di alcune ricette presenti nel libro.

Alle ore 17, invece, si torna al Museo Civico per la visita guidata dal titolo Lombroso e il 'Poeta della morte', dedicata alle opere preparatorie per il monumento che Leonardo Bistolfi fece per Cesare Lombroso. Biglietto di ingresso: 2.50 €; non è richiesta la prenotazione. In settimana, infine, si susseguiranno anche le iniziative della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati: per scoprire tutti gli appuntamenti e le modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina del sito del Comune.