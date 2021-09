Con i racconti su Aleramo fondi per curare il cavallo malato

RIVALTA BORMIDA - Domenica 19 alle 10 al ranch Bubamara di Rivalta Bormida (Regione Presa), si terrà l’incontro ‘Aleramo tra mito e realtà’ organizzato da Marcello Chirico, studioso di storia locale. «Una leggenda che ha inizio a Sezzadio – riferisce – Aleramo, giovane scudiero, toccò il cuore di Ottone I il quale decise di farlo entrare nella sua corte. Ma il ragazzo, prestante com'era, non fu notato solo dal sovrano ma anche dalle nobildonne della corte, in particolare da Adelasia, bellissima figlia dell'imperatore. I due iniziarono a frequentarsi e, immancabilmente, nacque l'amore, impossibile perché la ragazza era promessa sposa di qualche nobile per sancire alleanze politiche. I giovani decidono di fuggire via».

L’evento raccoglierà fondi per sostenere le cure di Oliver, un cavallo malato custodito nel ranch. Info: 348.263305