PASTURANA — Prosegue a Pasturana “Radic’Arte - Azioni danzate per la comunità”, il festival dedicato alla riscoperta delle tradizioni e al ballo. Nato da un’idea della danzatrice pasturanese Chiara Borghini e dal gruppo informale Gamaluchi Project, Radic’Arte domani farà tappa al birrificio Pasturana (via Poggio 4) con “Danza a tutta birra: il prodotto locale diventa arte”.

L’appuntamento in programma alle 18.30 sarà l’occasione per unire arte performativa e prodotto locale: quattro danzatrici professioniste (Francesca Dibiase, Marika Di Remigio, Luana Filardi e Federica Mocchetti) porteranno in scena una performance di danza contemporanea, creata appositamente per questo luogo. Una serata conviviale all’insegna dell’arte e dell’artigianalità: tutti gli spettatori potranno infatti assistere alla performance degustando anche la birra artigianale prodotta proprio a Pasturana.

Un fitto calendario, quello di Radic’Arte, che propone ulteriori iniziative per tutto il mese: è in corso infatti in questi giorni e terminerà il 26 settembre “Il filo del tempo”, la mostra fotografica a cielo aperto per la via principale del paese di Pasturana, realizzata dalla fotografa Lucia Mondini: un racconto per istantanee, che raccoglie i gesti quotidiani, le tradizioni, le relazioni del piccolo borgo. A concludere il festival, l’azione danzata in programma per il 26 settembre, alle 17.30, ai giardini di piazza Spinola.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti. Obbligatoria prenotazione al 333 4087972. Necessario esibire green pass.