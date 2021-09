Il santo di oggi, 16 settembre, è San Cornelio

Il santo di oggi, 16 settembre, è Cornelio. Nato presumibilmente nell'anno 180 dopo Cristo a Roma, Cornelio è morto a Civitavecchia il 14 settembre 253. Furono la sua umiltà e il suo carattere mite a renderlo un candidato perfetto per la carica più alta che un uomo possa assume all'interno della chiesa cattolica: il papato.

Quello di San Cornelio è il ventunesimo pontificato e comincia in un periodo travagliato della storia della Chiesa Cattolica - come spiega "I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire" - per via delle tremende persecuzioni messe in atto dall'imperatore Decio. Durante il suo mandato, Cornelio si spenderà per unire il mondo cattolico e per pacificare le tensioni che si erano sommate negli anni che lo avevano preceduto.

La morte del Santo

L'imperatore Gallo lo manda in esilio a Civitavecchia e lì, probabilmente per il dolore dell'isolamento (anche se in alcuni documenti si parla di decapitazione), morirà nell'anno 253. Inserito nel Canone della Messa, le sue reliquie, oggi, sono venerate nella chiesa di Santa Maria di Trastevere.