Paura fuga di gas tra Morano e Trino: ma è un falso allarme

MORANO SUL PO - Solo un grande spavento questa mattina intorno alle 7 tra morano Po e Trino. I vigili del fuoco di Casale sono intervenuti dopo alcune chiamate di cittadini allarmati per una presunta fuga di gas. Giunti nella zona, all'intersezione tra Sp 31 bis e la Sp 455 già tristemente nota per i furti all'oleodotto, i pompieri hanno potuto verificare come si trattasse di un falso allarme, non trattandosi di gas. Presente anche la ditta che effettuava i lavori presso il sito, che ha garantito circa l'accaduto.