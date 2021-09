"Pedalando" a teatro: riprende Bistagno in Palcoscenico

BISTAGNO - Dopo la pausa estiva riprende "Bistagno in Palcoscenico" la rassegna organizzata da Quizzy Teatro. Al teatro della Soms, sabato 18 alle 21, andrà in scena ‘Pedalando verso il Paradiso, un’operetta moderna’ tratto da un testo di Valentina Diana e messo in scena da Marco Viecca e il trio ‘Blue Dolls’ al secolo Daniela Placci, Flavia Barbacetto e Angelica Dettori.

«E’ stato ideato in un tempo di reclusione – spiega la direttrice artistica Monica Massone – parla di un comune mortale, di mezza età, corporatura media, colesterolo alto, metabolismo lento, sonno instabile, divorziato, senza figli, tifoso del Toro, chiuso in casa che comincia a pedalare. Ha fatto l’ordine su Amazon e ora ha un’avveniristica cyclette dotata di optional: dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale». Un viaggio dentro se stessi. «E’ uno spettacolo di parola, canzoni immortali, ma anche di video di grande impatto, tecnologicamente avanzati, che contribuiscono a trasportare lo spettatore nel piccolo, grande, rissoso e dolce mondo di Franco Mietta» conclude Massone.