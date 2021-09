Abbonamenti, ultime tessere in vendita

ALESSANDRIA - Ancora poche decine di tessere per la stagione 2021 - 2022 dell'Alessandria: per i tifosi ultimi giorni a disposizione per sottoscrivere l'abbonamento, che è valido per tutte le partite.

In occasione di Alessandria - Brescia è stato comunicato il dato parziale all'11 settembre: 925 abbonati.

Al Moccagatta. Per "una stagione Bestiale" Da venerdì alle 16.30 la prelazione per gli abbonati 2019 - 2020. Ci sarà anche la tribuna laterale scoperta

Restano a disposizione ancora alcuni posti anche in curva Nord, nel rettilineo, in tribuna laterale scoperta e tribuna laterale coperta. Non sono più disponibili tribuna centrale e tribuna d'onore.

Ci si può abbonare on line, sul sito di Vivaticket, o nei punti vendita del circuito in città e in provincia.