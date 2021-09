Cassano in festa per Santa Croce, tra musica e devozione

CASSANO SPINOLA — Luigi Tessarollo e Sabrina Mogentale saranno i protagonisti del concerto di domenica sera a Cassano Spinola. Alle 21.00, in occasione della festa patronale, l’associazione Gavazzana Blues in collaborazione con il Rotaract Gavi-Libarna organizza una serata musicale il cui incasso sarà devoluto a favore dell’Opera Caritativa San Giuseppe di Cassano che collabora con il Banco Alimentare.

Sarà un meraviglioso viaggio in Brasile con le più belle melodie del mondo della bossa nova. Sabrina e Luigi canteranno e suoneranno famosi brani icone di un genere musicale che ha spopolato in tutto il mondo a partire dall’inizio degli anni Sessanta. Molto amata anche dai musicisti e appassionati di jazz per i contenuti armonici e le intense melodie, la bossa nova ha un compositore su tutti che spicca in cima alla piramide: Tom Jobim, di cui sarà possibile ascoltare alcune tra le più note composizioni, oltre all’interpretazione di altri significativi autori resi celebri dalle interpretazioni di musicisti come Joao Gilberto, Stan Gets, Toquinho, Elis Regina.

L’appuntamento è in piazza del municipio (o al teatro Lux in caso di maltempo). Ingresso a offerta. Prenotazione su Reservio. Necessario esibire green pass.

Il programma della festa patronale di Santa Croce però non si limita al concerto di domenica. Domani, sabato 18 settembre, alle 20.15 si terrà il tradizionale concerto di campane, seguito alle 21.00 dalla recita dei primi Vespri e dalla benedizione con la reliquia della Santa Croce (presiede don Francesco Laria). Alle 8.30 di domenica 19 settembre è prevista l’apertura del mercato e alle 11.00 in parrocchia si terrà la messa solenne presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Lunedì 20 settembre, infine, messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia (ore 10.00).