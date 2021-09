Croce Rossa, doppia iniziativa a Novi e a Serravalle

Doppio appuntamento con la Croce Rossa. Questa sera, a Serravalle Scrivia, è in programma la presentazione del nuovo corso per volontari mentre sabato mattina, a Novi Ligure, si svolgerà un pubblico prelievo di sangue.

A Serravalle Scrivia l’incontro si terrà alle 21.00 nella sede di piazza Carducci. «Se hai almeno 14 anni e vuoi diventare volontario, nel corso della serata ti spiegheremo tutto ciò che sarà necessario fare per iscriversi – dicono dalla Cri – Inoltre, se temi di “salire in ambulanza” perché sei convinto di “non farcela”, non preoccuparti, sono numerose le attività che si possono svolgere senza la necessità di essere in prima linea e sono tutte attività ugualmente importanti come, servizi amministrativi, logistici, sala operativa, protezione civile e così via». Il corso poi inizierà il 24 settembre.

A Novi Ligure il prelievo di sangue si terrà sabato 18, in piazza XX Settembre, dalle 8 alle 12.