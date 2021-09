Fumetti e vino al castello: domani al via Barbatelling

CASALE - Nella cornice di Calicentro domani prenderà il via anche Barbatelling, l'edizione di Casale Comics&Games dedicata al vino nel mese che in Monferrato è tradizionalmente dedicato alla Festa ononima.

Mostre: Bottiglie d’autore e Storie di Grignolino

Grazie alla preziosa collaborazione con Vincomics, la manifestazione nata nel 2018 alle Cinque Terre, Barbatelling ospita Bottiglie D’autore una trentina di vini pregiati dalle etichette ancora più pregiate, sono infatti pezzi unici realizzati dai più grandi maestri del fumetto italiano del dopoguerra, Manara, Giardino, Hugo Pratt tra gli altri.

La seconda mostra è dedicata ai partecipanti del contest “Storie di Grignolino in Grignolino”, realizzato in collaborazione con Slow Food Condotta del Monferrato. Venti opere provenienti da tutta Italia che hanno reinterpretato in illustrazioni e fumetti il vino più significativo del Monferrato e il territorio dove nasce. Le mostre saranno visitabili durante tutta l’apertura del castello dal 18 al 26 settembre. Ingresso libero.

I vini del Monferrato incontrano Francesco D’Ippolito

Sabato 18 settembre alle ore 17 si tiene la prima delle “Vincomics Degustatio” una degustazione in parallelo che vede a disposizione dei partecipanti i vini dalla Cantina Beccaria, presentati da Laura Beccaria (Grignolino del Monferrato Casalese DOC, Monferrato Freisa DOC e Barbera del Monferrato Superiore DOCG) e dall’altro lato del tavolo Francesco D'Ippolito che li commenterà in live painting. D'Ippolito è uno degli autori di punta della Disney Italia fin da quando su Topolino 2419 del 2002 viene pubblicata la sua prima storia "Qui Quo Qua e l'oro metropolitano”.

Fuori da Disney D'ippolito lavora, per Sergio Bonelli Editore e altre realtà editoriali. Conduce l’incontro Ferruccio Giromini, giornalista specializzato in storia dell’immagine. L’incontro è a pagamento (€18) su prenotazione sul sito dell'evento fino ad esaurimento posti

Manuale a fumetti per bere con gusto

L’incontro di Domenica 19 settembre alle ore 17 sarà con Francesco Scalettaris e Giò Di Qual che presentano il loro “Conoscere il vino – Manuale a fumetti per bere con Gusto” (ed Beccogiallo). Insieme a Vito, il protagonista di questa storia che si snoda tra cantine e vigneti, scoprirete tutti i segreti del vino divertendovi. Giò Di Qual inoltre disegnerà in live painting per l’occasione. La giornalista Genny Notarianni modera l’incontro che si promette di essere frizzante come i due autori friulani: Francesco Scalettaris, mamma francese, ma cresciuto in Italia ha visto in Goscinny e Uderzo l’occasione per far coesistere pacificamente questi due lati, ma dopo essersi diplomato Somellier e aver iniziato a lavorare con il vino ha anche capito che anche la rivalità enologica Italia-Francia non si poteva risolvere così facilmente.

Gio di Qual disegna vignette per la rivista satirica Mataran, tiene corsi di fumetto e disegno con associazioni ed enti tra i più vari, ha partecipato alla raccolta di “racconti Il fronte di fronte – Diari”, edita da Beccogiallo. Ha pubblicato tre opere originali a fumetti in friulano. L’incontro è aperto al pubblico, consigliata la prenotazione. Tutto il programma sul sito.