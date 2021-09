Il santo di oggi, 17 settembre, è San Satiro di Milano, patrono dei sacrestani dell’Arcidiocesi di Milano a cui è dedicata la chiesa di Santa Maria presso San Satiro.

La vita del Santo

Nato a Treviri (Germania) nel 334 dopo Cristo, di famiglia nobile e aristocratica, era fratello maggiore di Santa Marcellina e di Sant’Ambrogio. Satiro, al contrario del fratello, intraprese la carriera pubblica, lavorando per un periodo come avvocato, per poi diventare governatore di una delle provincie dell’impero. Quando suo fratello Ambrogio venne designato al ruolo di vescovo di Milano, nel 374, Satiro lasciò la carriera pubblica per aiutarlo, occupandosi dell’amministrazione degli averi della diocesi milanese. Stando alla ricostruzione di Luigi Luzi, San Satiro viene descritto da Ambrogio come un uomo amabile, onesto ed estremamente compassionevole.

La morte

Alla sua morte, avvenuta improvvisamente nel 378 a Milano, i suoi beni vennero donati ai poveri. La salma è ad oggi venerata nella cappella di San Vittore in Ciel d’Oro, della basilica ambrosiana.