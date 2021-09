Valenza 'strizza l'occhio' ai turisti grazie alla nuova guida della città

VALENZA – L’amministrazione comunale di Valenza, con particolare attenzione da parte dell’assessorato ai Beni Culturali e al Turismo, ha realizzato una piccola guida della città orafa utilizzabile da turisti, lavoratori e studenti.

«Per mostrare loro quali sono le sue eccellenze, le sue caratteristiche peculiari, quali sono i luoghi caratteristici. Abbiamo innanzitutto voluto dotare la città di uno strumento agile e concreto, qualcosa in più di un semplice stradario come era stato fatto in passato» hanno spiegato il sindaco Maurizio Oddone e l’assessore Alessia Zaio.

Nell’opuscolo, ricco di immagini e dettagli grafici, non si trovano solo le classiche informazioni turistiche ma anche curiosità e aneddoti. Una guida tanto utile ai turisti quanto anche ai valenzani che possono rintracciare tra le righe tante utili notizie.