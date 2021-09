Impianti sportivi dedicati a Barbagelata e Parodi. Ora tocca alla Novese 1922

NOVI LIGURE — I nomi di Gilberto Barbagelata e Giovanni Parodi da oggi non saranno impressi solo nei cuori dei novesi e degli amanti dello sport, ma anche sulle strutture che loro stessi contribuirono a realizzare. Nel corso della Giornata dello sport, oggi a mezzogiorno, il palazzetto e il pattinodromo di viale Pinan Cichero sono stati infatti intitolati ai due grandi dirigenti sportivi novesi.

La città di Novi Ligure li ha così voluti ricordare, con un gesto ufficiale che era atteso ormai da molto tempo: la giunta aveva dato l'assenso all'intitolazione a maggio di quest'anno, a seguito della proposta avanzata giusto due anni fa dal consigliere comunale Luciano Saracino, presidente della commissione consiliare Sport.

Gilberto Barbagelata (1929-2003), è stato fondatore e storico dirigente del volley novese, tra i fautori della realizzazione del palazzetto nel 1980 (che già finora veniva chiamato familiarmente Palabarbagelata). Giovanni Parodi (1927-2004) è stato fondatore della società di pattinaggio artistico “Aurora” nell’aprile del 1978, e recò un contributo determinante in vista della progettazione del pattinodromo quale spazio per ospitare le attività dei sempre più numerosi praticanti del pattinaggio artistico.

Nel prossimo futuro, un altro luogo della città potrebbe essere intitolato alla Novese campione d'Italia 1922. La proposta è stata fatta l'altro ieri in consiglio comunale da Giacomo Perocchio e raccolta da Saracino. Lo storico titolo tricolore verrà ricordato in quella che oggi è comunemente conosciuta come la piazza delle corriere, in via Pietro Isola, che in realtà non ha un nome ufficiale nello stradario cittadino.

La Novese campione d'Italia 1921-22