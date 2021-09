Inaugurata la nuova piazza della Soms, davanti alle scuole

SAN GIULIANO VECCHIO - La tradizione guarda al futuro. La Soms riprende forza con un nuovo Consiglio, eletto nel 2020, e con una prima iniziativa dal valore sociale encomiabile.

Oggi pomeriggio è stata inaugurata una piazza davanti alle scuole. Un’area, ancora in itinere, intitolata a Giovanni Milanese, che rappresenta uno sfogo importante in un strada pericolosa percorsa, ad esempio, tutte le mattine da tanti alunni e genitori.

Dopo il taglio del nastro del presidente della Soms, Paolo Moro, è stato Franco Milanese a scoprire la targa dedicata al padre. Ed è stato proprio Franco a donare quella porzione di terreno alla Soms per far nascere la nuova piazza.

“È un momento importante - ha sottolineato Moro - per tutto il paese. La Società sarà un punto di riferimento che garantirà momenti di aggregazione”. La mission sarà creare un punto di riferimento per il paese, “perché non c’era più un ritrovo per i bambini e i più grandi”. Una mission che vedrà impegnati giovani e adulti. “Ci siamo impegnati a rimettere in funzione la Società. La strada è ancora lunga, ci sono tanti lavori da fare, ma stiamo procedendo”.

L’assetto societario: Paolo Moro ( presidente), Daniele Senno ( vice presidente), e poi i consiglieri Claudio Tortonese, Sara Pallavidino, Sara Piccinini, Bruno Brancaleone e Luca Borra.

Questo il motore pulsante della nuova Soms. Un team affiatato che invita tutti a prenderne parte. Dopo la piazza, che dovrà essere ultimata, l’obiettivo sarà quello di ridare lustro alla bellissima sala della Società. Oltre, ovviamente, ad un programma di manifestazioni ancora da scoprire.