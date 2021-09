Lecce - Alessandria: la sfida

LECCE - Molte sorprese nell'Alessandria che affronta il Lecce, quarta giornata (e terza trasferta), della serie Bkt.

Assente, neppure in panchina, Mantovani e Celesia promosso titolare a sinistra, con Parodi a destra A centrocampo non c'è Bruccini, neanche tra i disponibili, al suo posto c'è Ba dall'inizio. Entrambi indisponibili per problemi fisici. In attacco il debutto di Milanese, avanzato a sinistra: il 'ragazzo di casa', di Galatina, nel tridente con Orlando e Corazza.

Una sorpresa anche nel Lecce: non c'è Strefezza, al suo posto Olivieri

LECCE - ALESSANDRIA 1-1



Marcatori: pt 12' Tuia, 15' Corazza



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

29' Cooling break



27' Ancora Tuia di testa, sugli sviluppi del quinto angolo. Questa volta la palla sfila di un nulla sul fondo

19' Occasione per il raddoppio: colpo di testa di Mustacchio sugli sviluppi del primo angolo, Gabriel respinge a mani aperte

17' Ammonito Celesia per gioco falloso

15' GOOOOL dell'Alessandria: Mustacchio ruba palla ai 35 metri, difesa di casa in controtempo, scatta Corazza in posizione regolare e con un destro incrociato infila Gabriel nell'angolino alto. Quinta rete, raggiunge Mulattieri in testa alla classifica cannonieri

12' Lecce in vantaggio: sugli sviluppi del terzo angolo, in area svetta su tutti Tuia e gira alle spalle di Pisseri.

10' Sale la pressione del Lecce, la conclusine di Coda è deviata angora in angolo

9' Una respinta di Casarini sui piedi di Olivieri, quasi sulla linea di fondo. Cross per Di Mariano, conclusione incrociata toccata in angolo. Il primo

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria. In fase di non possesso il modulo è un 3-5-2, quando si attacca Milanese sale

Le formazioni

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Olivieri. A disp.: Bleve, Vera, Meccariello,Paganini, Helgason, Bjarnason, Gendrey, Listkowski, Bjorkengren, Blin, Barreca, Rodriguez. All.: Baroni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Celesia; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Orlando, Corazza, Milanese. A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, Lunetta, Marconi, Arrighini, Benedetti, Prestia, Pierozzi, Palazzi, Palombi, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti; Nuzzi di Valdarno e Cipriani di Empoli, quarto ufficiale Centi di Terni. Var Di Martino di Teramo, assistente var Ranghetti di Chiari

Note: Giornata calda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: