Sprechi alimentari e catene del freddo: al meeting del Governo anche Marco Buoni

CASALE - Il Governo italiano, la Food and Agriculture Organization (FAO) e l’Ozone Secretariat convocheranno lunedì, 20 settembre, un dialogo indipendente sulle catene del freddo sostenibili e sulla Dichiarazione di Roma: interverrà anche il presidente di Area nonché direttore tecnico del Centro Studi Galileo, Marco Buoni per riportare il ruolo che il settore HVAC/R e la catena del freddo hanno e devono avere per garantire che la distribuzione alimentare avvenga sempre nel modo più efficiente e sostenibile possibile. L’intervento si intitolerà Progress at industry level, focusing on servicing sector trainings – the experience in the European Union.

L’evento metterà in luce il ruolo fondamentale che, a livello mondiale, le catene del freddo sostenibili svolgono ogni giorno nel garantire la sicurezza alimentare, ridurre gli sprechi e le perdite alimentari e mitigare i cambiamenti climatici prevenendo l’esaurimento dello strato di ozono.

Nel 2011, la FAO ha stimato che circa un terzo di tutto il cibo prodotto a livello globale viene perso o sprecato ogni anno. Consegnare il cibo dall'azienda agricola al consumatore in modo sicuro richiede un adeguato ambiente a temperatura controllata. Collegare produttori e consumatori in modo efficiente ed efficace non solo riduce gli sprechi alimentari, ma ha un impatto positivo sull'economia dei piccoli produttori, aprendo connessioni con nuovi mercati e aumentando le opportunità di guadagno

Catene del freddo efficienti dal punto di vista energetico, rispettose dell'ozono e del clima, possono contribuire a garantire alimenti nutrienti e sani per tutti. L’evento sarà realizzato con il supporto di Cool Coalition, Climate and Clean Air Coalition e UNEP OzonAction, e si svolgerà dalle 14 alle 17. Per iscriversi, è disponibile il link dell'incontro.