CASTELLAZZO BORMIDA - Ladri in azione nell’alessandrino. Ieri sera, i banditi hanno agito violando l’abitazione del consigliere regionale del Pd Domenico (Mimmo) Ravetti, approfittando dell’assenza della famiglia.

“Capita, questa volta è capitato a noi - scrive Ravetti sui social - Siete entrati ieri sera mentre non eravamo in casa. Stanza per stanza avete buttato tutto per aria ma non avete trovato nulla semplicemente perché qui non c'è nulla da trovare. Ci dispiace perché, oltre a poco altro, siete stati così vermi da rubare i primi regali per la Comunione di Mattia, che è oggi e che, ve lo assicuriamo, non rovinerete. Non volevamo far sapere il fatto, ma abbiamo deciso di renderlo noto perché ci sembra di provare meno paura e perché in un paese le notizie corrono velocemente di bocca in bocca e la notizia è già in giro "a modo suo" che non è "il modo nostro". Paura, sì. Perché di notte ci si sente più soli, e la notte è piena di rumori quando non si riesce a dormire. Due ultime cose: la prima è grazie, infinitamente grazie alle Forze dell'Ordine intervenute dopo pochi minuti dalla segnalazione. La seconda è che per voi che avete messo le mani nelle nostre cose, anche le più intime e le più ordinate, proviamo null'altro che profonda pietà”.

Domenico Ravetti ci ha raccontato come l’intervento dei Carabinieri abbia rassicurato e confortato sia lui che la sua famiglia, anche dal punto di vista umano. La denuncia verrà formalizzata nei prossimi giorni, intanto le indagini sono iniziate.