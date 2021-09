Il 19 settembre è la Giornata Internazionale "Parla come un pirata"

Oggi, 19 settembre, si celebra una Giornata Internazionale un po' particolare: quella del "Parla come un pirata!".

L'iniziativa è nata nel 1995 ad Albany, Oregon (Usa), in un momento goliardico tra amici durante una partita di raquetball, quando uno dei giocatori infortunandosi utilizza l'espressione piratesca "Aaaarrrr" per enfatizzare il dolore subito.

Essendo appunto una decisione presa tra privati, i primi anni la ricorrenza era seguita solo da una cerchia ristretta di amici ma nel 2002, grazie all’aiuto del famoso opinionista comico Dave Barry, la festività si è diffusa in tutti gli Stati Uniti e in seguito in tutto il mondo.

Oggi la giornata è riconosciuta ufficialmente dagli stati Americani del Michigan e dell’Oregon. In seguito si sono uniti "alla ciurma" anche Facebook (nel 2008) e Google (nel 2011): i due colossi offrono uno una versione tradotta in piratesco del grande social network, l'altro l'opportunità di navigare sul motore di ricerca e tradurre i siti web nell'idioma dei corsari.