Pastorfrigor Stay - Ovadese: 1-2

Pronto riscatto per l'Ovadese che si impone sul campo casalese della Pastorfrigor Stay. Protagonista principale dell'incontro, nel giorno dell'esordio del neoarrivato Matias Colombo, Enrico Nelli, autore di una doppietta.

Raimondi cambia

Molto diversa rispetto a domenica scorsa la formazione iniziale. In difesa Costa. L'esordiente Colombo è a centrocampo con Anania e l'altra novità Pellegrino. In avanti Sassari è sulla fascia sinistra, Mazzotta a destra. Nelli è la punta. Vantaggio ovadese all'11'. Cross di Mazzon dalla destra e tocco con un braccio di un difensore dei padroni di casa. Implacabile Nelli dal dischetto. La formazione di casa preme per recuperare ma senza creare particolari pericoli.

La ripresa parte in ritardo. Un'occasione per il raddoppio ovadese nel contesto di una moderata pressione della formazione avversaria. Nel momento di maggiore sofferenza è l'Ovadese a trovare la seconda rete. Al 24' Ancora Nelli entra in area e calcia sul portiere, palla raccolta dallo stesso attaccante atterrato da un difensore. Il secondo rigore non dà scampo al portiere avversario. Al 36' la squadra di casa accorcia le distanza in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Colpo vincente di Miglietta. Infruttuosi gli ultimi attacchi.

Formazione: Gaione, Mazzon, Costa, Anania, Silvestri, Musso, Sassari, Pellegrino, Nelli (40 s.t. Barletto), Colombo (Gallo 20' s.t.), Mazzotta (El Amraoui 25' s.t. , Favorito 45 s.t.). All.: Raimondi.