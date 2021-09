Primo album per Crocco e Margheritella: «Il nostro “Recital” per Piazzolla»

OVADA - Uscirà a Natale “Recital”, il primo cd dei CroMaduo, nato dal connubio artistico del flautista Marcello Crocco e dal chitarrista Roberto Margaritella. «Erano anni - spiegano i due musicisti - volevamo fare qualcosa insieme che sancisse la nostra amicizia e le nostre sensibilità musicali». Il cd conterrà otto tracce, melodie classiche di autori francesi, un omaggio ad Astor Piazzolla e “La tarantella della Costa”, brano riarrangiato dall’autore Salvatore della Vecchia apposta per il duo.

Le musiche contenute nel cd sono state eseguite nella Chiesa di San Giovanni Battista al Piano, un antico edificio romanico situato all’interno del cimitero di Lerma. «L’abbiamo scelta - racconta Crocco (nella foto sotto) - per la sua splendida acustica». La chiesetta infatti grazie a architettura e conformazione è una cassa di risonanza perfetta per gli strumenti diventando un amplificatore perfetto.

Autori dal mondo

«Abbiamo selezionato con cura i brani da eseguire - aggiunge Margaritella (nella foto sotto) -. Per le musiche di Piazzolla abbiamo effettuato noi gli arrangiamenti. Negli altri casi ci siamo mantenuti fedeli alle versioni originali». Pezzi che, secondo i due musicisti, non sono per addetti ai lavori: oltre ad essere capolavori escono a raggiungere le corde emotive di ogni persona e sono godibili per tutti. Tra gli altri autori selezionati Bonnard, Demillac, Bozza, Iber e Nagaoka.

Quello composto da Crocco e Margaritella è un duo oramai collaudato. Tra le recenti apparizioni di successo, il concerto nelle vigne di Tagliolo per l’edizione 2020 di “Buongiorno Dolcetto”. Crocco torna a pubblicare un disco dopo “La musica del terrazzo”, dello stesso anno.