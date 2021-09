Servono abiti invernali, riapre il 'guradaroba' della Caritas

Il servizio guardaroba della Caritas riapre per accogliere le donazioni di indumenti più pesanti (puliti e in buone condizioni) nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 11.00.

Le persone che hanno bisogno di vestiti possono, invece, fare riferimento al Centro di Ascolto, aperto il lunedì, martedì e giovedì per i colloqui con le operatrici ed il venerdì appositamente per concordare gli appuntamenti per la consegna del vestiario, in orario 9.00-12.00.

“Il periodo invernale che ci attende – ha sottolineato il Direttore di Caritas, Giampaolo Mortara – è particolarmente duro per chi vive in strada o che si trova in una situazione di estrema fragilità. Per questo invitiamo gli alessandrini a donare vestiario invernale e scarpe comode e calde. Un piccolo gesto che può essere davvero d’aiuto per chi si trova in difficoltà”.