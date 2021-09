Torna il 26 settembre l'appuntamento con la tradizione della Gara dei Barcè

CASALE - Quello delle gare sui fiumi del Nord-Ovest, tra Candia, il Ticino e il tratto Monferrino del Po, è un piccolo mondo. Un microcosmo che porta avanti, con una manciata di eventi all'anno, una tradizione, quella della vogata in piedi e senza scalmo, tipica delle nostre zone, dove talvolta si rema, talvolta si punta spingendo sui bassi fondali.

Da una decina d'anni sono gli Amici del Po di Casale ad occuparsi di portare avanti l'evento nella capitale del Monferrato.

Dopo la sospensione a causa del Covid nel 2020, quest'anno l'appuntamento ritorna domenica 26 settembre con una importante novità: partecipare è completamente gratuito.

Il programma si concentra nella mattinata all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, a pochi passi dal castello di Casale e dall’altro lato della piazza rispetto al luna park.

Alle 9 aprono le iscrizioni che chiuderanno alle 9.50. Le discese cronometrate sul percorso segnato da boe, facilmente visibili dal grande prato dell’imbarcadero, inizieranno alle ore 10 circa. Tutti i partecipanti (l'evento è aperto anche ai neofiti) si sfideranno a bordo dei barcè forniti dall’organizzazione, singolarmente e a coppie. Per stilare la classifica sono previsti speciali abbuoni per le donne e per i minori di 18 anni.

Da parecchie edizioni a farla da padrone sono i lombardi ‘Orbelli’ con uno di loro, Lello, campione anche dell’ultima edizione del 2019, sia singolarmente che in coppia.

Al termine dell’evento gli Amici del Po propongono un pranzo conviviale per celebrare le premiazioni. Per partecipare, con un contributo di 25 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini, è obbligatoria la prenotazione su Whatsapp allo 349 8393726.

Il regolamento completo della Gara dei Barcè è al link.