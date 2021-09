Trascinata a terra, e ferita: il Tir le aggancia lo zaino

OVADA - Una donna è rimasta ferita dopo essere stata trascinata a terra da un Tir nell'area di servizio Stura Ovest dell'autostrada A26 Genova-Gravellona. E' accaduto in tarda mattinata.

L'incidente si è verificato nel territorio di Ovada. La donna, a quel che sembra dai primi accertamenti, ha riportato traumi e lesioni a una gamba ed è stata trasportata in un ospedale ligure. Il mezzo pesante, secondo una prima ricostruzione, le avrebbe agganciato lo zaino per poi trascinarla al suolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Al momento non si conoscono molti altri particolari. La Polizia dovrà ricostruire la dinamica dell'accaduto.