Usare il defibrillatore? A ottobre quattro corsi di formazione a cura della Cri

CASALE - La Croce Rossa di Casale svolgerà nel mese di ottobre quattro giornate formative per l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore Semi-Automatico Esterno (Dae). Le date saranno quelle di sabato 9 e domenica 10 (iscrizioni entro il primo ottobre) e sabato 23 e domenica 24 (iscrizioni entro il 14 ottobre).

Il corso, aperto a tutta la popolazione, fa parte del progetto Casale Cardioprotetta, finanziato dal Comune. E ha una durata di quattro ore: al termine sarà rilasciato dalla Regione Piemonte un brevetto con validità nazionale. Dopo il periodo di formazione, i partecipanti avranno acquisito le conoscenze per sapere quali comportamenti seguire per attuare un primo soccorso tempestivo in caso di arresto cardiaco.

Per partecipare a uno dei corsi, è necessario preiscriversi collegandosi alla pagina del sito del Comune e compilare in tutte le sue parti il form, scegliendo una delle date presenti. Dopo aver indicato il giorno, in base alle adesioni, saranno comunicate le fasce orarie e il luogo di svolgimento del corso.