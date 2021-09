Bistagno: chi si occuperà del cimitero?

BISTAGNO - Ci sono giunte diverse le segnalazioni: il cimitero di Bistagno è in stato di abbandono. Il sindaco Roberto Vallegra ha fatto il punto della situazione: «I cantonieri comunali (uno a tempo pieno e l'altro part time) non riescono ad occuparsi del campo santo – ammette – Circa il 40% del loro orario lavorativo è dedicato al trasporto scolastico, servizio imprescindibile e devono occuparsi anche della manutenzione del paese. Per ragioni di bilancio la ditta che provvede alla manutenzione del cimitero è individuale. Ciò significa che una sola persona, con un budget "limitato" deve occuparsi di tutta la manutenzione interna ed esterna delle aree comuni. I privati pensino ai propri spazi altrimenti verrà loro addebitata la relativa spesa».