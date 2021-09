Con Spaziodanza un laboratorio di "ritmo vitale"

ACQUI TERME - ‘Il Ritmo vitale’ è l’ultima iniziativa organizzata dalla scuola Spaziodanza che nei locali di via Morandi 14 ospiterà un evento di Art Beat offrendo un laboratorio di ritmo ed espressività corporea. «La struttura del ritmo e la libertà d'esplorazione e d'espressione del movimento e delle produzioni sonore, sono un perfetto mix che permettono di allenare concentrazione e coordinazione, oltre ad attivare corpo, grazie anche alla presenza delle percussioni dal vivo, innato propulsore al movimento – spiegano i docenti – consentono inoltre di fare esperienza di un "qui e ora", fatto di presenza nel proprio corpo, presa di contatto e danno la possibilità di espressione artistica (coreutica o musicale) di storie e/o contenuti emotivi personali, di migliorare la percezione e l'adattamento al ritmo, riscoprirsi creativi e naturalmente espressivi come non ci si era mai immaginati e scoprire il piacere di condividere e creare con gli altri, in un'atmosfera piacevole, divertente e non giudicante». Info: 3348569395