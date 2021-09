Il santo di oggi, 20 settembre, è Sant’Eustachio, patrono di Matera, il cui nome di origine era Placido. Eustachio fu un abile generale pagano dell'imperatore Traiano, nobile d’animo e misericordioso.

Vita

Durante una battuta di caccia a Tivoli, mentre inseguiva un cervo per catturarlo, l’animale gli parlò dicendogli di essere Gesù. Dopo questo straordinario avvenimento, insieme alla moglie Teopista e i due figli Agapio e Teopisto, Eustachio si recò dal vescovo per far battezzare tutta la famiglia. Fu allora che esso prese il nome di Eustachio. Dopo essersi convertito, si succedettero diverse disgrazie.

Quando i barbari ricominciarono ad attaccare i confini romani, l’imperatore Traiano lo richiamò al fronte, egli riuscì a contrastare le incursioni barbare e ritrovò la sua famiglia che gli era stata portata via precedentemente. Durante i festeggiamenti per la vittoria contro le popolazioni germaniche, gli venne chiesto di compiere un sacrificio agli dèi pagani e al suo rifiuto, lui e la sua famiglia vennero imprigionati.

Morte

Eustachio, la moglie e i due figli vennero così giustiziati durante le persecuzioni proclamate da Adriano: furono uccisi all’interno di un bue di rame arroventato.

Stando alla tradizione la chiesa di Sant’Eustachio venne costruita per conto di Costantino sul luogo del martirio. I suoi resti sono attualmente conservati in un sarcofago sotto l’altare maggiore.