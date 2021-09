Una discarica abusiva nell'area di servizio: due anziani denunciati

CASALE - I Carabinieri di Occimiano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva un 86enne con precedenti specifici e un 79enne, amministratori di una società dell’ovadese, che, nel corso del tempo e sino al settembre di quest’anno, avevano realizzato e gestito una discarica di rifiuti speciali, costituiti da materiali provenienti da costruzioni e demolizioni in una zona pertinente a un’area di servizio in via ultimazione nelle campagne di Casale Monferrato. L’area di circa mille metri quadri è stata posta sotto sequestro.