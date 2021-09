Alessandria - Ascoli: altri tre gol regalati

ALESSANDRIA - I vincitori sono i tifosi. Che dopo la quinta sconfitta chiamano la squadra sotto la curva e la applaudono e fanno sentire quanto ci credono.

Contro l'Ascoli pesano, soprattutto, gli errori nei due gol del primo tempo. Russo si gioca malissimo la sua chance, dopo l'intervallo Longo manda in campo Pisseri (perché non dall'inizio?), non bastano quattordici angoli, il coraggio, le ripartenze, i tentativi, anche cambiare radicalmente l'attacco.

Una gara che dice che Pisseri, anche con una gamba sola, sta tra i pali, che Marconi è ancora lontano dalla condizione, che Ba tiene la lucidità anche nei momenti più difficili.

Non basta, la classifica è spietata, però l'Alessandria ha la gente dalla sua parte. "Questa squadra va rispettata" urla la Nord. "Non molliamo". Nessuno deve mollare.

ALESSANDRIA - ASCOLI 1-3

Marcatori: pt 11' Dionisi, 38' Botteghin; st 13' Collocolo, 23' Palombi



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

45' 5 minuti di recupero

42' Segna ancora l'Ascoli, con De Paoli, ma è in fuorigioco

31' Grande Pisseri, si oppone alla conclusione di Bidaoui

27' Ultimo cambio, dentro Beghetto per Lunetta

23' GOOOL dell'Alessandria: sugli sviluppi dell'angolo, colpo di testa di Lunetta e deviaizone vincente di Palombi

22' Punizione di Casarini, Leali la toglie di porta ed è angolo

17' Ci prova Casarini dal limite, fuori di pochissimo

16' Longo cambia tutto l'attacco: dentro Orlando, Palombi e Corazza, fuori Milanese, Arrighini e Marconi

13' Terza rete dell'Ascoli: sugli sviluppi di un angolo la palla resta in area e Collocolo, ai 16 metri, angola dove neppure Pisseri può arrivare

5' Ripartenza grigia, ma Mustacchio vanifica calciando alle stelle una palla da appoggiare a uno dei compagni

4' Errore clamoroso di Marconi: Mlanese entra in area e serve un pallone d'oro all'attaccante, che cicca un rigore in movimento

2' Parodi suggerisce da destra, la girata di Luneta è alta di pochissimo

1' Fuori Russo dentro Pisseri

Primo Tempo



Concedere due gol a una squadra che non ha un gioco vanifica tutto quanto si prova a costruire. Troppo pesanti gli errori, di Prestia nella prima rete, e poi di Russo e interamente di Russo nella seconda. Inammissibile

48' I minuti di recupero effettivi sono tre

46' Non arriva nessuno sul bel cross di Marconi, che salta Leali

45' Due minuti di recupero

44' Sempre Mustacchio, la girata di Marconi , sul primo palo, è sul fondo

38' Secondo gol dell'Ascoli: Lunetta perde male palla a centrocampo, sugli sviluppi un angolo. Dove l'errore lo fa Russo, che esce male e atterra due compagni e Botteghin è libero di colpire in rete

35' Milanese dal limite, la palla passa vicinissima all'incrocio

26' Protesta l'Alessandria per un tocco di mano in area sulla conclusione di Arrighini. Anche dal Var nessuna indicazione sul rigore

23' Ancora Mustacchio dal fondo, cross teso, Arrighini colpisce deciso di testa, alto

22' Girata in area di Iliev, blocca Russo

20' Di pugno, in tuffo, Leali sul cross in area di Parodi

14' Occasione per il pareggio: cross di Mustacchio da destra, sul secondo palo il colpo di testa di Lunetta è alto

11' Ascoli in vantaggio: Caligara lancia Dionisi, Prestia incerto si fa scavalcare dal rimbalzo del pallone, l'attaccante calcia lento, Russo esce a gambe larghe e la palla gli passa in mezzo e scivola in rete. Un regalo

5' Milanese per Marconi, conclusione alta. L'Alessandria recupera e riparte rapidamente.

3' Primo angolo per l'Alessandria sull'inserimento di Milanese, servito da Mustacchio, dopo il break di Parodi

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Russo (1' st Pisseri); Parodi, Prestia, Benedetti; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta (27'st Beghetto); Milanese (16'st Orlando); Marconi (16'st Corazza), Arrighini (16'st Palombi). A disp.: Crisanto, Chiarello,, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Kolaj, Celesia. All.: Longo

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avionitis, D'Orazio (33'st Felicioli); Collocolo, Buchel, Caligara (9'st Eramo); Maistro (24'st Fabbrini); Dionisi (33'st De Paoli), Iliev (9'st Bidaoui). A disp.: Guarna, Tavkar, Petrelli, Castorani, Quaranta, Donis, Spendhofer. All.: Sottil

ARBITRO: Minelli di Varese

ASSISTENTI: Fontemurato di Roma2 e Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Lovison di Padova. Var Sozza di Seregno, assistente Var Rossi di La Spezia

NOTE: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Prestia, Caligara per gioco falloso Angoli: 14-3 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st 5'