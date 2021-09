Arriva il Mostofest: degustazioni (etiche) al Castello

ACQUI TERME - MOSTO! è una rivista di vini naturali che tratta però anche argomenti di musica, filosofia, inclusione, cambiamenti climatici, ampelografia, cultura, territorio, e molti altri. «Nata nel maggio del 2020, MOSTO! ha già pubblicato 4 numeri distribuiti nelle enoteche di Londra, Parigi e Milano, ha prodotto una newsletter, FERMENTO, con oltre 400 followers ed ha organizzato eventi in Italia e all’estero – spiegano gli ideatori acquesi Lorenzo Cibrario, Cecilia Arata, Elena Olivieri - Di prossima pubblicazione il quinto numero e il primo tomo di MOSTOPRESS!, la casa editrice collegata a MOSTO! www.mostozine.com è il sito da cui poter scaricare le copie della rivista».

Dopo i successi dell’edizione 2020 di MOSTOFEST! a Milano e di Canelli la rivista vuole celebrare il Monferrato e la tradizione vinicola della zona di Acqui Terme all’interno della splendida cornice del Castello dei Paleologi. «L’idea è quella di valorizzare il territorio enologico invitando una dozzina di produttori vinicoli la cui filosofia sposa quella di un’etica sostenibile, il rispetto per il lavoro e un prodotto eccellente». Il Castello dei Paleologi offre al Mostofest un contesto ineguagliabile. Inoltre, per l’occasione, il museo archeologico rimarrà aperto e così gli ospiti della MOSTOFEST! potranno visitare i reperti del museo archeologico durante le degustazioni. «Di particolare interesse, per i fan di MOSTO!, le brocche, i bicchieri per il vino e altri utensili utilizzati nell’antichità per la fruizione del vino» concludono.

L’evento, realizzato col supporto dell’Assessorato alla Cultura e dell’Enoteca Regionale, ospiterà, oltre ai produttori vinicoli del territorio, anche artigiani del gelato e farinata ed un djset affidato a Sugo.