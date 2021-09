Junior Casale, colpo Dario Gay per la regia

CASALE MONFERRATO – Squillo di mercato per la Junior Casale, formazione iscritta al prossimo campionato di C Gold. I monferrini, che quest’anno sono guidati in panchina dall’ex Juinior Davide Cristelli, hanno firmato il playmaker Dario Gay (classe 1996 di 175 cm). Cresciuto nelle giovanili del Derthona Basket, il neo rossoblù ha maturato esperienza nei campionati di Serie C Gold con Basket Pavia e in Serie B con la Fortitudo Alessandria.



“Ho scelto la Junior sia per la storia della società, sia perchésposo al 100% il progetto – spiega Gay -. Penso che la squadra sia stata allestita alla perfezione per giocare una stagione da alta classifica. Conosco molti dei miei compagni, con i quali ho giocato sia insieme che contro, quindi sono abbastanza convinto che si possa fare molto bene”.

Un ottimo innesto per i rossoblù che nel fine settimana hanno rotto il ghiaccio giocando un’amichevole con Mortara (C Gold). In questa settimana il gruppo è in palestra per preparare il prossimo debutto di campionato, previsto ad ottobre.