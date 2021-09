Le emozioni prendono forma con l'arte all'istituto Leardi

CASALE - Per venire incontro alle esigenze degli adolescenti, all’istituto superiore Leardi è stato promosso il progetto ‘Emozion-arti’, a cura della psicologa Enrica Ferrari: l’iniziativa, pensata per l’inserimento degli studenti delle classi prime, è stata estesa anche a quei contesti-classe in cui era opportuno rafforzare dinamiche emotive positive. Lo scorso sabato 18 settembre sono state proposte delle attività alla 5a Grafica e Comunicazione, nel suggestivo scenario del Chiostro di Santa Croce del Museo Civico di Casale.

Attraverso una sessione di disegno e di pittura, ognuno dei partecipanti ha lasciato sfogo alla propria interiorità, in maniera libera e in risposta a stimoli offerti come poesie, frasi motivazionali e immagini. Al termine della fase creativa, è stato possibile confrontarsi con la psicologa, offrendo un feedback di quanto realizzato e ritrovando nella propria opera alcune caratteristiche di sé.

«Questi esami di autoascolto, all’apparenza semplici, possono rivelarsi davvero utili e svelare preoccupazioni, ansie o incertezze negli animi degli adolescenti – spiega Ferrari – Ringrazio il dirigente scolastico Nicoletta Berrone, per essersi fatta promotrice di un’attività così importante per il benessere psicologico degli studenti, nonché i responsabili del Museo Civico per aver concesso gli spazi per il laboratorio.»

Riscontri positivi anche dai ragazzi partecipanti, che hanno apprezzato il fatto di potersi esprimere creativamente in maniera alternativa grazie agli stimoli della psicologa. Ha suscitato l’interesse anche l’intervento del professor Pio Carlo Barola, docente di discipline pittoriche del Leardi, che al termine del laboratorio ha illustrato alcuni aspetti artistici caratteristici del Museo, come le lunette e le pitture, nonché la storia del chiostro.