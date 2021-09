Riapre la sala del cinema Splendor

OVADA - Alcuni dei titoli più attesi della stagione accompagneranno la riapertura della sala cinematografica dello Splendor di via Buffa prevista per venerdì 24 settembre. Fra questi “Tre piani” di Nanni Moretti, “007 – No Time To Die” e la satira su giornalismo e ipocrisia “France” di Bruno Dumont. Il nuovo film del regista italiano sarà protagonista nel fine settimana.

Un mese in sala

Per la prima volta Circuito organizza e annuncia la programmazione per un mese intero, dal 24 settembre al 24 ottobre 2021, cercando così di rispondere alle richieste degli spettatori, messi in condizione di organizzarsi con maggiore agio e conoscendo in anticipo le repliche dei film più richiesti. Vale ancora di più per gli appuntamenti dedicati alle famiglie, come “Me contro te – Il mistero della scuola incantata” di Gianluca Leuzzi (sabato 25 e domenica 26 settembre), “Baby Boss 2 – Affari di famiglia” di Tom McGrath (sabato 9 e domenica 10, sabato 16 e domenica 17 ottobre), “Space Jam New Legend” di Malcolm D. Lee (sabato 23 e domenica 24 ottobre). Il primo l’avventura di Luì e Sofì alle prese con il rapimento del loro amico Pongo, il secondo è un film d’animazione sulla famiglia della geniale Tabitha, il terzo suggella l’alleanza tra il campione di basket LeBron James e Bugs Bunny contro una malvagia intelligenza artificiale.