Biblioteca Civica: si accede solo con Green pass e mascherine Ffp2

ACQUI TERME - Pubblicato il nuovo orario della Biblioteca civica acquese. Negli spazi di piazza Ferraris, nei quali si accede con Greenpass (esentati i ragazzi fino a 12 anni e gli impossibilitati a vaccinarsi sulla base di motivazioni mediche certificate). «La restituzione e il ritiro dei volumi è libero –informano - La Biblioteca è aperta al pubblico per il prestito, restituzione dei libri e la consultazione previa prenotazione telefonica al numero 0144 770267 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30».

Per quanto riguarda il prestito dei libri questi, una volta prenotati telefonicamente, saranno preparati dal personale della biblioteca e ritirati direttamente al bancone. Online il catalogo.

Per la consultazione di volumi e lettura di periodici il servizio sarà consentito per un massimo di 60 minuti a persona, previa prenotazione telefonica e presentazione del green pass. Per le sezioni Novità e Letteratura, nelle stesse condizioni, ma per un massimo di 30 minuti a persona. La Saggistica dovrà essere chiesta al personale.

Nella Sala studio è consentito stare una persona per postazione, previa prenotazione telefonica e presentazione del green pass. «Durante il periodo di permanenza, l’utente deve indossare rigorosamente la mascherina FFP2 (non la chirurgica). È severamente vietato consumare cibo all’interno della Biblioteca – avvertono da Palazzo Levi - I visitatori devono sempre indossare la mascherina correttamente e sanificare le mani. Deve sempre essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro negli spazi comuni e di 2 metri nella sala studio».