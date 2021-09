Caos Cerutti: c'è il rischio che salti tutto! Manleve bloccate

CASALE - Oggi sarebbe dovuta iniziare la ‘processione’ dei lavoratori Cerutti alla firma delle manleve nei locali di Confindustria, risultato dell’accordo a tre tra sindacati, curatela e Bobst. L’ok dei curatori era arrivato solo ieri ma, sempre ieri, in serata, il colpo di scena per il quale oggi non si sta firmando alcunché.

Lo spiega Alberto Pastorello di Uilm Uil: «Ci siamo accorti - dice a nome delle rappresentanze sindacali - che nel documento della manleva c'era una parte che non andava bene. Lo abbiamo fatto vedere agli avvocati che seguono l'insinuazione precedente, dovevamo cambiare una dicitura, abbiamo portato la cosa all'attenzione dei curatori, della Bobst e di Confindustria ma a oggi non abbiamo ancora il documento effettivo, non abbiamo la possibilità di far partire le manleve».

Al presidio c'è smarrimento, confusione e preoccupazione: «Se il documento non arriva in queste ore potrebbe anche saltare tutto il baraccone, anche l'acquisizione stessa da parte di Bobst, la cassa integrazione che non sappiamo ancora se è stata richiesta, nel frattempo sono arrivate le lettere di licenziamento. C'è il marasma più totale!».